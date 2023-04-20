Клубнику пичкают антибиотиками, Россельхознадзору это не понравилось

Специалисты Россельхознадзора выявили превышение содержания антибиотиков в клубнике, выращиваемой в парниковых условиях в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на замруководителя ведомства Антона Кармазина.

В клубнике выявлено превышение тетрациклина в 20 раз, сказал он на совещании в Госдуме. За три месяца с начала года было зафиксировано 1,7 тысяч случаев превышения максимально допустимых показателей вредных веществ, в том числе в импортной продукции. Ведомство начнет проверки.

«В настоящее время максимально допустимые уровни остаточного содержания антибиотиков в продукции растениеводства не установлены», - сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Специалисты проведут мониторинг плодовых, ягод и грибов, выращиваемых в стране и импортируемых, на остаточное содержание антибиотиков. Результаты могут стать основой для совершенствования нормативной базы, а также научных работ.

Почетный член Ягодного союза, ученый агроном по специальности «защита растений» Ирина Барбашина в беседе с изданием допустила, что антибиотики могут применять маленькие фермерские хозяйства, а большие компании и комбинаты этим не занимаются, так как дорожат брендом и репутацией. Также там допустили, что антибиотики могут применяться в импортной клубнике.

Скоропортящиеся продукты, в том числе ягоды, кроме пестицидов могут обрабатываться антибиотиками для лучшей сохранности при транспортировке. В ведомстве отметили, что допустимые уровни содержания таких веществ в растительной продукции законодательно не регламентируются. Россельхознадзор не уполномочен запретить ввоз таких товаров и принять меры в отношении иностранных сельхозтоваропроизводителей, нарушающих российские требования. // фото unsplash.com