Россиянам назвали лучшие продукты для обеда

Диетолог Наталья Круглова перечислила лучшие продукты для обеда. Специалист упомянула, что дневной прием пищи может быть самым калорийным, поскольку приходится на пик работоспособности человека. Слова эксперта приводит News.ru.

Как отметила Круглова, если пропустить обед или заменить его перекусом, то появляется риск переедания вечером, что может привести к набору веса.

«Для обеда обязательны сложные углеводы, белок: рис, гречка, овощи или овощной суп, салаты, цельнозерновые продукты», - сказала врач. Также она посоветовала включить в дневной рацион бобовые, макароны, мясо птицы или рыбу.

Специалист добавила, что не стоит есть на обед одни лишь супы. // Фото: unsplash.com