В Махачкале четырехлетнему ребенку оторвало палец на эскалаторе в торговом центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Дагестану.

По данным ведомства, инцидент произошел 18 апреля. Уточняется, что эскалатор зажевал руку мальчика, его госпитализировали.

Следователи считают, что тяжкий вред здоровью дошкольника был причинен из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По факту произошедшего проводится проверка. // Фото: unsplash.com