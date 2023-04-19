19 апреля 2023, 18:32
Россия

Диетолог перечислила вредные для аллергиков продукты

Ряд продуктов может усиливать симптомы аллергии на пыльцу, отмечает специалист

Диетолог Маргарита Королева перечислила продукты, которые не стоит употреблять аллергикам весной. Слова специалиста приводит «Москва 24».

Как отметила доктор медицинских наук, в период активного цветения растений людям, склонным к аллергии, стоит исключить из рациона бананы, апельсины, томаты, кукурузу и сельдерей, поскольку они усиливают аллергические проявления. К списку вредных для аллергиков продуктов она также причислила кофе, алкоголь и шоколад.

Людям, у которых есть аллергия на пыльцу березы, стоит отказаться от косточковых продуктов - это яблоко, груша, вишня, черешня, слива, персик. Они вызывают перекрестную аллергию.

Также Королева посоветовала исключить из рациона продукты с высоким содержанием глютена. Дело в том, что они способствуют более яркому проявлению любых аллергических реакций. Помимо этого, следует отказаться от меда, моркови, картофеля, болгарского перца, орехов, морепродуктов, куриных яиц и молочной продукции, если после их употребления человек заметит ухудшение симптомов аллергии. // Фото: unsplash.com

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