Диетолог перечислила вредные для аллергиков продукты

Диетолог Маргарита Королева перечислила продукты, которые не стоит употреблять аллергикам весной. Слова специалиста приводит «Москва 24».

Как отметила доктор медицинских наук, в период активного цветения растений людям, склонным к аллергии, стоит исключить из рациона бананы, апельсины, томаты, кукурузу и сельдерей, поскольку они усиливают аллергические проявления. К списку вредных для аллергиков продуктов она также причислила кофе, алкоголь и шоколад.

Людям, у которых есть аллергия на пыльцу березы, стоит отказаться от косточковых продуктов - это яблоко, груша, вишня, черешня, слива, персик. Они вызывают перекрестную аллергию.

Также Королева посоветовала исключить из рациона продукты с высоким содержанием глютена. Дело в том, что они способствуют более яркому проявлению любых аллергических реакций. Помимо этого, следует отказаться от меда, моркови, картофеля, болгарского перца, орехов, морепродуктов, куриных яиц и молочной продукции, если после их употребления человек заметит ухудшение симптомов аллергии. // Фото: unsplash.com