Девочка-подросток умерла от отравления наркотиками в Петербурге

В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка отравилась наркотиками и умерла. Об этом сообщает Piter.tv.

По данным источника, несовершеннолетняя попала в больницу еще 24 марта. В скорую в тот день позвонил 19-летний мужчина, который сообщил, что в его квартире юная знакомая потеряла сознание. Парень предположил, что девушка пришла к нему в состоянии наркотического опьянения.

Юную петербурженку поместили в реанимацию, где она скончалась 18 апреля. У нее диагностировали острое отравление смесью наркотических веществ.

Отмечается, что умерший подросток воспитывался в полной семье. По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. // Фото: unsplash.com