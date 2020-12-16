Чтобы продать участок в Карелии, мужчине пришлось оплатить 37 долгов

У судебных приставов Пряжинского района в работе находились 37 исполнительных производств в отношении супругов Г., сообщает УФССП Карелии.

Общая сумма задолженности по налоговым, коммунальным платежам и административным штрафам мужа и жены Г. составляла более 300 000 рублей.

Из этой суммы 245 000 рублей, относились непосредственно к Г.-мужу, который мер к погашению задолженности не предпринимал, официально не работал и скрывал информацию о месте жительства.

Из Росреестра судебным приставом были получены данные о земельном участке должника, находящемся в собственности. Приставом-исполнителем был введен запрет на регистрационные действия в отношении участка.

Когда должник принял решение продать земельный участок, в регистрации сделки купли-продажи ему было отказано. После этого вся сумма задолженности гражданином Г. была одномоментно погашена.

Второе сводное исполнительное производство велось в отношении супруги Г. Сумма задолженности составляла почти 65 тысяч рублей. Женщина, глядя на затруднения мужа, быстро сделала выводы и также оплатила задолженность в полном объеме.

Фото с сайта УФССП Карелии