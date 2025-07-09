Чтобы люди не гибли в ДТП, министры Карелии решили изменить законы

В правительстве Карелии ровно 20 лет назад созвали внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Заседание совпало с печальной для нашей республики датой. 8 июля 1990 года на железнодорожном переезде произошла самая крупная в истории Карелии автомобильная катастрофа. При столкновении пригородного автобуса и пассажирского состава погибли 34 человека. Автобус был буквально вмят в стоящую рядом с путями будку стрелочника. На месте трагедии установили скромный обелиск. Авария на переезде заставила тогда власти всерьез задуматься о системе безопасности на дорогах республики.

И хотя за долгие годы в республике было многое сделано, обстановка оставалась тревожной. За шесть месяцев 2005 года в Карелии произошло 408 ДТП, на дорогах республики погибло 53 человека, 604 были ранены. На комиссии по безопасности эти цифры привел премьер-министр правительства РК Павел Чернов: «Нас особенно беспокоит безопасность пассажирского транспорта. В первую очередь – в Петрозаводске, где происшествия могут привести к большим человеческим жертвам».

Особое внимание комиссия уделила работе маршруток. В столице Карелии тогда работало более 500 рейсовых микроавтобусов. По федеральному закону они сами устанавливали тариф, маршрут движения. И согласовывать все это с муниципальными властями они не собирались. Чем ужасно достали чиновников. Заместитель главы самоуправления Петрозаводска Сергей Костин сказал: «Возможность влияния на частных перевозчиков со стороны органов местного самоуправления, при отсутствии их согласия, так же не урегулирована законодательством». Городские власти считали, что город переполнен маршрутками, и стоило бы ограничить их передвижение, а также ужесточить технический и налоговый контроль.

По мнению республиканских властей, навести порядок на дорогах должен муниципалитет. Региональные власти отвечали за организацию движения лишь на пригородных направлениях. Об этом говорил зам.министра экономразвития РК Лев Шустов: «Город сам должен создавать такое положение, которое должно соответствовать закону о местном самоуправлении, и устанавливать правила для всех местных маршруток, которые есть в городе». На что мэр Петрозаводска Виктор Масляков настаивал на принятии закона, который смог бы защитить пассажиров: «Республиканский закон может четко определить единые правила для организации в Карелии муниципальных перевозок». То, что такой закон нужен, никто не спорил. Сложность была в том, что он не должен был противоречить федеральному закону, но при этом заставить частных перевозчиков подчиниться правилам. А это были несовместимые вещи.

В 2005 году главный приз для победителя Онежской регаты составил 200 тысяч рублей. Эти деньги выделило правительство Карелии. Само мероприятие потребовало около 500 тысяч из бюджета, и еще столько же оргкомитет Регаты надеялся набрать у спонсоров. Впрочем, разовые вливания в карельский яхтинг давали только возможность провести сами гонки. Ни о каком развитии парусного спорта речь давно не шла.

Старт 34-ой по счету регаты был запланирован на 20 июля. Предстояло пройти пять зачетных гонок, в целом 500 морских миль. Ожидалось, что приедут около 50 команд, как в предыдущем году. Могли бы принять и больше, но на письма правительства с просьбой об оказании помощи (доставить иногородние яхты в Петрозаводск) БОП отмалчивался, хотя ранее этим занимался. И Карелнеруд сотрудничать отказался.

«Для нас чистой баржи не надо, мы можем и на щебне перевезти суда. Из-за этого порядка двадцати лодок не смогут принять участие. Все-таки затратная часть по доставке яхт сюда – она значительная», - заявил на пресс-конференции Федор Смирнов, председатель Федерации парусного спорта РК.

«Был период, когда у нас выступало более ста яхт на Онежской регате. В силу объективных причин численность сократилась, и сейчас наметилась положительная динамика», - заверил Игорь Павлов, начальник Управления физической культуры и спорта. Перевозить сюда яхты на трейлерах дорого, это стоило примерно от 5 тысяч долларов. И спортсменам приходилось брать эти расходы на себя. Российская федерация парусного спорта обещала помочь – но в будущем году, когда регате стукнет 35 лет, то есть юбилей. Пока же на развитие этого вида спорта внимания обращали мало. И горячее желание яхтсменов заниматься любимым делом не могли победить все проблемы. Федор Смирнов отметил, что одной из основных проблем является стоянка яхт. А ведь в рамках регаты на нашей воде проходил этап Чемпионата России по парусному спорту. Это были имиджевые для республики состязания. Печально, что они все же ушли от нас на Волгу. О проблемах говорили каждое лето, но ежегодно спортсмены сталкивались с одними и теми же проблемами.

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В России отметили День рыбака. Накануне праздники журналисты поговорили с теми, кто каждую свободную минуту проводит со спиннингом или удочкой в руках. Найти таких людей в Петрозаводске просто – достаточно прийти на понтонный мост в Соломенном.

Там каждый день стояли и серьезные граждане, и юные мальчишки с удочками. Улов там был небольшой, но не ради улова они приходили. Аркадий Шишацкий назвал причину так: «Наслаждение!» Поддержал Анатолий Кумейкин: «Это для души. Килограмм, два – нам хватает. И то жена ругается: приходишь, рыбу носишь, надо чистить. Дочка ругается: папа, ходишь на рыбалку, люди скажут – есть нечего, наверное. А не понимают, что для меня это здоровье». Летом два закадычных друга проводили здесь почти каждый день. Вопреки распространенному мнению, они свои уловы не преувеличивали, говорили честно о своих рыбацких удачах и неудачах. «Самая большая рыба? Леща поймал на килограмма два. Но это не здесь было. Это было под Ленинградом. А здесь два вытащил в прошлом году по килограмму», - признался Аркадий. «А у меня самая большая рыба – семь килограмм, сомик», - подхватил Анатолий.

На мосту рыбаки знакомились, вели разговоры «за жизнь». Был и случай, когда рыбак с рыбачкой так задружились, что сыграли свадьбу. В свой профессиональный праздник рыбаки просили об одном: не надо браконьерить. Берите рыбы столько, сколько нужно для себя!

Таким было 9 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.