Что подарить на 23 февраля: десять вариантов персональных подарков

Все женщины и девочки сейчас морщат симпатичные лобики, размышляя: что же такое подарить любимым папам, сыновьям, братьям, мужьям на 23 февраля?

Что-нибудь такое, что было бы оригинальным или даже уникальным, в то же время личным и глубоко персональным? Что-то такое, что вызвало бы умиление и благодарность, но в то же время был бы полезным и функциональным? Что-то нужное нашим дорогим, но не наносящее непоправимого ущерба семейному бюджету?..

Если вы еще определяетесь с подарком, наш обзор – для вас.

1. Брелок или магнит

Брелок – вещь функциональная. Помимо прямого назначения, он может быть полезен и другими опциями, например, рулеткой или фонариком. А может быть и просто приятным аксессуаром, если нанести на брелок какую-то личную надпись или даже изображение, которое будет дорого вашему мужчине.

А на магнит вы можете нанести свое изображение, изображения ваших любимых деток или внуков. А если у него есть домашний любимец – кошечка или песик, то и их мордахи могут украсить магнитик. На магнит вы также можете нанести ваши слова любви, пожелания и всякие нежности. Он всегда будет чувствовать, как рядом бьется ваше сердце.

2. Декоративная подушка для дополнения и оживления вашего интерьера.

Подушка - необходимая вещь в доме. И ее тоже можно сделать эксклюзивной и оригинальной.

3. Ручка с надписью.

На ручку может быть нанесена персональная информация и деловые контакты, и тогда она заменит визитки: ее может дарить партнерам.

Также ручка может быть просто приятным сувениром с прикольной надписью для ежедневного использования, например, оберег от злого начальника, для умных мыслей и важных решений, бесподобному технарю, это ручка Сереги (Паши, Вани, Степана…), предпочитаю коньяк и тп.

4. Зажигалка

Может выступать в качестве самостоятельного подарка курящему мужчине, а можно сочетать персональную зажигалку с подарками, перечисленными выше. Кстати, можно нанести на нее надпись «Курение опасно для здоровья». Может быть, это поспособствует постепенному избавлению от не очень хорошей привычки.

5. Кружка с надписью, рисунком, фотографией.

Любое ваше изображение или надпись мы аккуратно и надежно нанесем на кружку. Пусть это будет детский рисунок или дата вашего первого поцелуя. Напомните ему о ваших совместных путешествиях или близких сердцу местах. Когда на работе он захочет чаю или кофе – кружка будет не только очень кстати, но и напомнит ему о дорогом и важном, снимет стресс и напряжение.

А если ваш мужчина еще маленький – ему тем более пригодится персональная кружка с его именем, портретом или с любимым мультяшным героем. Мальчик будет рад!

А еще есть кружки-хамелеоны, на которых изображение появляется, когда в них наливают горячий напиток. Представляете, как это занятно наблюдать!

6. Ежедневник с любыми изображениями и надписями.

Этот подарок может быть не только полезным, но и очень личным. На нем может быть фото вашей семьи в сборе или хороший потрет: вы, любимая и единственная. В нем вы можете разместить списочек памятных дат и дней рождения всех членов вашей семьи. Ведь мужчины такие рассеянные, и никогда не помнят дня вашей первой встречи и дня рождения тещи. В ваших силах – деликатно и эффективно напомнить ему об этом на весь год. И у него больше не будет отмаз типа «Я забыл».

7. Футболка с индивидуальным принтом.

Футболка – вещь всесезонная. У нас широкий выбор уникальных авторских принтов, не связанных с 23 февраля, но актуальных всегда.

Еще есть особенные футболки, которых точно ни у кого не будет. Это серия "Боги и духи Карелии". Можно выбрать любое изображение.

Но вы можете дать полную волю своей фантазии: мы напечатаем на футболке все, что вы придумаете. Ваши надписи, картинки, фото, в том числе самые дерзкие и неожиданные. Креатив – за вами! Но если что – мы подскажем.

Также есть детская серия футболок.

Кстати, наши футболки – из чистого хлопка высокого качества. А нанесенные изображения выдерживают до 80 стирок при соблюдении условий – без потери яркости и цветовой насыщенности! Можно сказать, что скорее износится сама футболка, чем изображение на ней.

8. Календари разных форматов.

Календарь с вашим изображением, с любыми фотографиями вашей семьи – это то, что всегда будет у него перед глазами, где бы он ни работал. Вещь не только приятная, но и полезная. И главное: такого календаря, какой подарите ему вы, не будет больше ни у кого в мире! И ничего, что уже февраль – календарь можно начать с любого месяца.

9. Пазлы с любыми изображениями.

Хороший подарок для ваших маленьких мужчин. Пусть соберут портрет мамы или фото вашей дружной семьи, или сюжет из любимой сказки. Это полезно, развивающе, уникально! Ни у кого больше такого пазла нет. Дети любят пазлы, и это – отличный повод собрать за столом всю семью.

10. Постеры и плакаты.

Мы напечатаем предложенное вами изображение на любой формат, сопроводив их любыми надписями. Форматы от А4 до А1 или по вашим размерам.

Это может быть фото его любимого берега на озере или фото пойманной им огромной щуки. А может… Дальше – по секрету. Одна девушка недавно заказала у нас большой постер со своим ну очень личным фото! Зачем? «Пусть у себя в гараже повесит! Чтоб хотелось поскорее домой вернуться…» – поделилась она. И ее можно понять!

Изготовить ВСЕ ЭТО может Издательский дом «Петропресс».

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Пишите: zakaz@petropress.ru, kom@petropress.ru

PS. Подсказка для тех, кто мыслит на перспективу: все эти идеи с подарками можно использовать и на 8 Марта!

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