МегаФон улучшил связь на Древлянке

Инженеры МегаФона провели апгрейд базовых станций в диапазоне LTE 1800. Сигнал LTE 1800 имеет широкую зону покрытия, более устойчив при звонках и пользовании интернетом в помещениях. Проведенные работы позволили расширить покрытие сети и повысить скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компании до 100 Мбит/с.

Теперь абонентам МегаФона доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE. Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет-сессию во время разговора.

Мы регулярно отслеживаем рост нагрузки на объекты связи в столице республики и максимально оперативно реагируем на изменения – добавляем или модернизируем базовые станции, чтобы абоненты компании могли пользоваться качественными цифровыми сервисами. Спрос на быстрый мобильный интернет в Петрозаводске подтверждает абонентская статистика – с начала года трафик передачи данных вырос почти в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году,

– отмечает Сергей Кожевников, технический руководитель МегаФона в Республике Карелии.