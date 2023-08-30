Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Текст: Елена Малишевская

Образовательная система России переходит на единые стандарты. Вернее, возвращается к ним. Хорошо это или плохо? Со временем увидим. Многие импортные лекарства для животных исчезнут с российского рынка. Вот это точно плохо, их уже сейчас не найти, а отечественные производители явно не поспевают за спросом. Какие еще новшества ожидают жителей России с началом осени? Подготовили для вас обзор основных изменений.

Школьники и студенты

1 сентября во всех школах России вводят федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП). Раньше каждая школа имела право вести обучение по своей программе, а каждый педагог – выбирать учебники. Теперь все учебные программы и учебники для их изучения станут едиными.

Новое появилось в программе начальной военной подготовки: детей будут обучать основам применения беспилотников. На уроках литературы, истории и обществознания школьникам расскажут про коррупцию и методах борьбы с ней.

С 1 сентября студентам будут преподавать историю по обновленной программе, где отдельное внимание будет уделено целям СВО на Украине. В курс обучения также войдет информация об антироссийских санкциях и темы, касающиеся вхождения в состав России новых регионов.

Дети-школьники и студенты средних профессиональных учебных заведений, которые имеют инвалидность, получают право на бесплатное двухразовое питание. Речь идет о школах, где дети не живут, а только посещают их. Также теперь инвалиды I, II или III группы смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.

Законодатели России пообещали, что учителя будут заполнять меньше отчетов и разных документов в процессе работы. Устанавливается четкий перечень документов для школ, которые они обязаны предоставлять в различные ведомства. Остальные бумаги учителя могут не заполнять и уделять больше времени обучению детей.

Пенсионеры и инвалиды

В сентябре будет произведена индексация выплат для неработающих пенсионеров. Перерасчет произойдет автоматически. Увеличение выплат коснется всех, кто получает пенсию по старости и инвалидности и за кого в 2022 году работодатель перечислял страховые взносы.

Кроме этого, в следующем месяце пожилые люди, которым на 1 сентября 2023 года исполнится 80 лет, получат фиксированную доплату к пенсии в размере 7567 руб. 33 коп. Также будет осуществлен пересчет для инвалидов I группы.

Лекарства и медицинские услуги

Поправки в постановление кабмина «Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» вносят изменения в систему учета рецептов на психотропные, наркотические и некоторые иные лекарства. Изменения коснутся именно правил выписки, способов оформления и требований к хранению и уничтожению рецептов, которые выписывают на бланках № 148-1/у-88, № 148-1/у-04(л), № 107/у-НП. Потребителей данное изменение не коснется.

Также с 1 сентября начнут действовать новые правила предоставления платных услуг в медицинских учреждениях. Изменения позволят гражданам гарантированно получать бесплатную помощь в рамках полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), и взимать плату за положенные услуги клиники будут не вправе.

Каждый гражданин, имеющий полис ОМС, имеет право получить бесплатно следующие виды медицинских услуг:

- паллиативная помощь

- поликлиническая помощь

- скорая медицинская помощь

- специализированная медицинская помощь, включая стационарное лечение.

Лекарства для домашних животных

Новшество коснется иностранных ветеринарных препаратов, поступающих в свободную продажу. Теперь все производственные площадки компаний, которые ввозят в Россию лекарства для животных, должны будут соответствовать GMP-требованиям, принятым на международном уровне. Кроме того, ввоз продукции, произведенной на таких площадках, будет разрешен в Россию только после того, как каждую из них проверят отечественные специалисты. Импортеры уже заявили о том, что не успеют в назначенные сроки выполнить все требования, в результате чего с российского рынка ветеринарных препаратов может исчезнуть до 85% импортной продукции.

Водители и таксисты

1 сентября вступает в силу новый закон о такси: за отсутствие действующего полиса ОСАГО таксист может лишиться разрешения на оказание услуг по перевозке граждан. Стоимость такого полиса для автомобиля такси в некоторых областях России достигает 160 тысяч рублей.

Обновлены программы обучения будущих водителей в автошколах. Для категории B, например, увеличено количество часов на езду по улицам города. Также водители смогут пройти переобучение по сокращенной программе на право управления другим видом транспорта.

Реклама в интернете

С 1 сентября вводятся штрафы за распространение рекламы в интернете без специальной маркировки. Закон об обязательной маркировке вступил в силу год назад, однако штрафы за его нарушение до сих пор не взимались.

Вся онлайн-реклама должна быть снабжена уникальным идентификатором, а информация о ней должна быть своевременно направлена в Роскомнадзор. Штрафы для нарушителей: физические лица заплатят от 10 тыс. до 30 тыс. руб. в зависимости от вида нарушения, юридические лица — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Также 1 сентября вступает в силу приказ Роскмонадзора с новыми критериями того, что подпадает под ЛГБТ-пропаганду. Так, в реестр запрещенных сайтов будут попадать площадки, где:

- публикуется контент, направленный на возбуждение сексуального влечения к малолетним,

- содержится информация о способах самоубийства,

- создается положительный образ приверженцев ЛГБТ-отношений,

- размещаются информация с положительной оценкой операций по смене пола человека,

- пропагандируются ЛГБТ-отношения взамен традиционных.

Выбор управляющей компании

Вводятся новые правила выбора управляющей компании. Теперь решение может быть принято, только если проголосует более 50 процентов общего числа собственников помещений. Раньше достаточно было 25 процентов, что приводило к конфликтам и позволяло фальсифицировать данные.

Персональные данные

Гражданам России не должны отказывать в услугах, если они не хотят предоставлять персональные данные. Обработка биометрических данных несовершеннолетних запрещается.

Если потребителю откажут, например, в заключении договора из-за не желания предоставить личные данные, то организации может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

У жителей страны под разными предлогами, пояснил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, при покупке или оплате услуг берут номера телефонов, адреса электронной почты и другие сведения, хотя часто предоставление таких сведений не является обязательным. В первую очередь речь идет об онлайн-магазинах.

"Если покупатель не хочет сообщать сотрудникам обычного или интернет-магазина свое полное имя, номер телефона и банковской карты, электронную почту и домашний адрес, ему не смогут отказать в покупке",

— отметил Володин.

Электронные путевки

Вводится единая информационная система электронных путевок, в которую туроператоры будут передавать сведения, содержащиеся в договоре. Это должно позволить туристам быстро получать сведения из системы. Такое нововведение должно способствовать защите прав туристов.

Такие изменения в жизни россиян ожидаются с 1 сентября. Что-то со знаком «плюс», что-то – явный «минус». Да, и 3 сентября не забудьте перевернуть календарь, отметим Шуфутинов день. Должна ведь быть в нашей жизни хоть какая-то стабильность. // Фото: freepik.com.