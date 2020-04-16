Четыре пациента за сутки умерли от пневмонии в Карелии

За последние сутки от внебольничной пневмонии в республике умерло четыре пациента, сообщает на своей странице в соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков

«93 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+10 за сутки), 21 – умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), за сутки – 4 летальных случая (все старше 60 лет, с тяжелыми сопутствующими патологиями)», – говорится в сообщении

Глава Карелии уточняет, что всем больным пневмонией производится неоднократно анализ на COVID-19.

Ранее мы писали, что тема внебольничной пневмонии сейчас очень спекулятивная: признак болезни является только одним из маркеров Сovid-19, внебольничная пневмония может быть вызвана и другими бактериями и вирусами.

За 1 квартал 2020 года в Карелии зарегистрировано 1248 случаев внебольничной пневмонии, из них 67 больных (5,4%) умерли. Показатель смертности от пневмонии за 1 квартал 2020 года составил 39,9 на 100 тысяч населения. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1435 случаев внебольничной пневмонии, у 66 человек из этого количества больных (4,6%) наступил летальный исход. Показатель смертности в прошлом году составил 35,5 на 100 тысяч населения.