Депутаты Карелии выделили 3,3 миллиарда рублей на борьбу с COVID-2019

16 апреля депутаты Законодательного Собрания РК приняли изменения в бюджет Карелии на 2020 год, поддержав законодательную инициативу главы РК. Изменения основных параметров бюджета связаны с эпидемией коронавируса и необходимостью выделить дополнительные средства на предотвращения негативных последствий.

Расходы республиканского бюджета стали больше на 5,1 миллиарда рублей.

Деньги будут распределены следующим образом. Резервный фонд по ликвидации чрезвычайных ситуаций получит 1,5 миллиарда рублей на создание дополнительных коек реанимации и интенсивной терапии, организацию деятельности обсерваторов, приобретение лекарственных препаратов, аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Еще 100 миллионов рублей выделят резервному фонду правительства РК. Эти деньги уже распределены на приобретение оборудования и лекарственных препаратов для оказания неотложной медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

На поддержку малого и среднего бизнеса предполагается истратить 161 миллион рублей. Отдельно 100 миллионов рублей выделяется на компенсацию затрат по выплате зарплаты предприятиям, пострадавшим от эпидемии.

На приобретение дезинфицирующих средств для обработки многоквартирных домов и мест общего пользования депутаты направили 65,6 миллиона рублей.

Как и декларировалось ранее, 218 миллионов рублей выделено на дополнительное стимулирование медицинских работников, а 155,6 миллионов рублей предполагается истратить на помощь малообеспеченным семьям, воспитывающих детей. На каждого ребенка из семьи с низкими доходами выделят единовременно 5 тысяч рублей.

Деньгами поддержат и муниципальные образования Карелии. На эти цели выделено 600 миллионов рублей.

Депутат Михиал Стоцкий, главврач петрозаводской поликлиники № 1 поблагодарил партию "Единая Россиия", которая подарила лечебному учреждению автомобиль "Лада Веста".