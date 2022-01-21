Четыре карельских музея обновят в текущем году на федеральные деньги

Федеральные деньги в этом году получат музей «Беломорские петроглифы», Куркиёкский краеведческий центр, Краеведческий музей «Поморье» в Кемском районе, Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков им. Н.Г. Прилукина. Средства поступят по нацпроекту «Культура», сообщили в Минкультуры РК.

Учреждения смогут направить их на покупку специализированного оборудования. Например, приобрести системы для хранения фондов и организации выставок, профессиональный свет, климатические системы.

Также можно оборудовать в музеях высокоскоростной интернет, создать доступную среду для людей с инвалидностью, обустроить интерьер, купить мультимедийное оборудование и аудиогиды, программы продвижения учреждений, создать сайты, экспозиции в виртуальном формате.

Правда, у некоторых учреждений есть более насущные нужды. В частности, в музее «Поморье» собираются восстановить отопление в здании, провести водоснабжение и пожарную сигнализацию. // Фото: источник