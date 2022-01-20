Новую книгу для детей издали в Карелии

В Карелии издали сборник рассказов Дмитрия Копьева «Клава спешит на помощь». Два года назад сборник карельского автора вошел в число победителей конкурса рукописей, рекомендуемых к изданию за счет регионального бюджета.

«Кто не бросал наполненные водой воздушные шарики с балкона, не убегал от злых дяденек со стройки, не спасал попавших в беду животных, не устраивал шурум-бурум дома у друзей? Все эти, и другие сюжеты, знакомые нашим родителям, бабушкам и дедушкам, а также нынешним школьникам – в рассказах о неугомонной, непоседливой Клаве и ее друзьях», - прокомментировали в Миннаце книгу, которая вышла в свет при поддержке ведомства.

Среди работ автора – «Бравый Коломбино и другие», «Как поймать тигра в клетку», «Кирики-чуварики», «Таинственный старик» и другие . (фото Миннац РК)