07 апреля 2024, 16:45
Четыре главные правила для сохранения здоровья назвали жителям Карелии
Глава минздрава республики поздравил жителей региона со Всемирным днем здоровья
Всемирный день здоровья отмечают 7 апреля, в воскресенье. Карельский министр здравоохранения дал совет, как его сохранить.
По словам Михаила Охлопкова нужно соблюдать четыре правила. Речь идет о вполне стандартных привычках, которые позволят сохранить здоровье тела и бодрость духа.
В частности, это сбалансированное питание и соблюдение водного режима для поддержание оптимального веса. Также нужна двигательная активность, включающая систематические занятия доступными видами спорта.
Важно соблюдать режима дня – труда, отдыха и сна. Кроме того, нельзя забывать про позитивный настрой и отказ от вредных привычек. // фото: freepik.com