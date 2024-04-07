Четыре главные правила для сохранения здоровья назвали жителям Карелии

Всемирный день здоровья отмечают 7 апреля, в воскресенье. Карельский министр здравоохранения дал совет, как его сохранить.

По словам Михаила Охлопкова нужно соблюдать четыре правила. Речь идет о вполне стандартных привычках, которые позволят сохранить здоровье тела и бодрость духа.

В частности, это сбалансированное питание и соблюдение водного режима для поддержание оптимального веса. Также нужна двигательная активность, включающая систематические занятия доступными видами спорта.

Важно соблюдать режима дня – труда, отдыха и сна. Кроме того, нельзя забывать про позитивный настрой и отказ от вредных привычек. // фото: freepik.com