Медики рассказали, что спасет жителей Карелии от авитаминоза

Победить весенний авитаминоз поможет употребление определенных продуктов. Каких именно, рассказали сотрудники Межрайонной больницы №1, ссылаясь на рекомендации Роспотребнадзора.

Авитаминоз – опасное состояние, которое может спровоцировать целый ряд болезней.

В частности, врачи предлагают есть больше зелени. Например, зеленого лука, шпината, кресс-салата, щавеля и мяты, петрушки. Они помогут насытить меню витаминами и микроэлементами.

Из фруктов в апреле лучше есть апельсины, лимоны, бананы, грейпфруты, авокадо, ананасы и клубнику. Овощами апреля назвали капусту, свеклу, редис, ревень, морковь, порей, листовой цикорий, фенхель и спаржу. // фото: freepik.com