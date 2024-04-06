06 апреля 2024, 14:54
Здоровый интерес

Медики рассказали, что спасет жителей Карелии от авитаминоза

Специалисты назвали продукты, которые защитят весной от недостатка витаминов

Победить весенний авитаминоз поможет употребление определенных продуктов. Каких именно, рассказали сотрудники Межрайонной больницы №1, ссылаясь на рекомендации Роспотребнадзора.

Авитаминоз – опасное состояние, которое может спровоцировать целый ряд болезней.

В частности, врачи предлагают есть больше зелени. Например, зеленого лука, шпината, кресс-салата, щавеля и мяты, петрушки. Они помогут насытить меню витаминами и микроэлементами.

Из фруктов в апреле лучше есть апельсины, лимоны, бананы, грейпфруты, авокадо, ананасы и клубнику. Овощами апреля назвали капусту, свеклу, редис, ревень, морковь, порей, листовой цикорий, фенхель и спаржу. // фото: freepik.com

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
авитаминоз
Продукты