Минздрав Карелии призывает жителей республики отказаться от алкоголя

Минздрав Карелии настоятельно рекомендует отказаться от алкоголя. Люди, которые любят выпить, плохо выглядят: имеют подкожные отеки, землистую кожу и вялую мускулатуру, подчеркивает ведомство.

Кроме того, у любителей спиртного снижается работоспособность и логическое мышление. Минздрав Карелии советует экономить на выпивке, а деньги тратить на путешествия.

Непьющему человеку гораздо легче сохранять позитивный настрой, быть веселым и доброжелательным. Такой вывод дедается в официальном паблике минздрава. // Фото: freepik.com.