03 апреля 2024, 13:25
Здоровый интерес

Минздрав Карелии призывает жителей республики отказаться от алкоголя

Министерство здравоохранения Карелии переживает за плохой внешний вид алкоголиков

Минздрав Карелии настоятельно рекомендует отказаться от алкоголя. Люди, которые любят выпить, плохо выглядят: имеют подкожные отеки, землистую кожу и вялую мускулатуру, подчеркивает ведомство.

Кроме того, у любителей спиртного снижается работоспособность и логическое мышление. Минздрав Карелии советует экономить на выпивке, а деньги тратить на путешествия. 

Непьющему человеку гораздо легче сохранять позитивный настрой, быть веселым и доброжелательным. Такой вывод дедается в официальном паблике минздрава. // Фото: freepik.com. 

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
минздрав Карелии
отказаться от алкоголя
советы врачей