03 апреля 2024, 13:25
Минздрав Карелии призывает жителей республики отказаться от алкоголя
Министерство здравоохранения Карелии переживает за плохой внешний вид алкоголиков
Минздрав Карелии настоятельно рекомендует отказаться от алкоголя. Люди, которые любят выпить, плохо выглядят: имеют подкожные отеки, землистую кожу и вялую мускулатуру, подчеркивает ведомство.
Кроме того, у любителей спиртного снижается работоспособность и логическое мышление. Минздрав Карелии советует экономить на выпивке, а деньги тратить на путешествия.
Непьющему человеку гораздо легче сохранять позитивный настрой, быть веселым и доброжелательным. Такой вывод дедается в официальном паблике минздрава. // Фото: freepik.com.