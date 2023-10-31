Четыре бригады скорой работают на месте ДТП в Петрозаводске

В Петрозаводске вечером 31 октября произошла жесткая авария на улице Правды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По информации чиновника, столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. На месте работают четыре бригады скорой помощи.

На данный момент известно, что двое пострадавших госпитализированы в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи (бывшая БСМП). // Фото: скриншот видео Sampo.ru