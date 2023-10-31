Отопление пропало в домах в центре Петрозаводска

Сегодня в 19:20 в Петрозаводске произошло отключение теплоснабжения в домах в центре города. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации службы, отопление пропало в некоторых зданиях на проспекте Ленина, на улицах Анохина и Красной. Причиной стало повреждение на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Когда тепло вернется в дома, не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»