31 октября 2023, 21:02
Отопление пропало в домах в центре Петрозаводска
Коммунальные службы пытаются вернуть тепло в здания в столице Карелии
Сегодня в 19:20 в Петрозаводске произошло отключение теплоснабжения в домах в центре города. Об этом сообщает ЕДДС.
По информации службы, отопление пропало в некоторых зданиях на проспекте Ленина, на улицах Анохина и Красной. Причиной стало повреждение на сетях.
Ведутся восстановительные работы. Когда тепло вернется в дома, не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»