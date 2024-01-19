19 января 2024, 14:26
Общество

Чертова дюжина счастливчиков

Редакция газеты «ТВР-Панорама» подвела итоги подписной кампании на первое полугодие 2024 года и определила победителей розыгрыша призов среди подписчиков

Традиционно по окончанию подписной кампании редакция республиканского еженедельника «ТВР-Панорама» проводит розыгрыш призов среди читателей, которые оформили полугодовую подписку и прислали купоны на участие в розыгрыше. Партнером редакции в этот раз стал магазин домашнего текстиля «Бастет», который предоставил 13 сертификатов на приобретение своей продукции номиналом 4000 рублей каждый.  В розыгрыше  участвовали сотни купонов, присланных подписчиками из разных районов Карелии.

 

Называем имена  счастливчиков:  

  • Алексеева Вера Александровна, Петрозаводск;
  • Бердашкевич Тамара Ивановна, Петрозаводск;
  • Бурлакова Римма Васильевна, с. Шелтозеро, Прионежский район;
  • Васильева Тамара Михайловна, с. Кестеньга, Лоухский район;
  • Голубева Лидия Петровна, Петрозаводск;
  • Зайцева Ольга Борисовна, Петрозаводск;
  • Иваненко Валентина Тимофеевна, Беломорск;
  • Коробейникова Валентина Павловна, д. Челмужи, Медвежьегорский район;
  • Никитина Татьяна Егоровна, с. Ведлозеро, Пряжинский район;
  • Сецков Андрей Викторович, п. Суккозеро, Муезерский район;
  • Смусенок Владимир Михайлович, г. Сортавала;
  • Филимонова Галина Николаевна, п. Найстенъярви, Суоярвский район;
  • Фофанова Татьяна Александровна, Петрозаводск.

Редакция поздравляет победителей и приглашает их за сертификатами по адресу: г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 6 в будние дни с 9.00 до 17.00. Подробности по телефону:  (8142) 55-33- 01. Сертификат действует до 20 июля 2024 года. 

Остальных подписчиков спешим обнадежить: скоро начнется новая подписная кампания, значит, будут новые призы! Оформить подписку на любимую многими газету «ТВР-Панорама»  с доставкой можно в любом отделении почтовой связи,  а также, не выходя из дома,  на сайте почты России.  Петрозаводчане могут  в ИД "Петропресс" оформить подписку без доставки и получать газету в удобном для себя пункте выдачи.

Как призналась одна из победительниц розыгрыша, давняя подписчица Ольга Борисовна Зайцева из Петрозаводска, она с удовольствием читает «ТВР-Панораму», потому что газета отличается от других обилием интересных неполитизированных материалов, дает картину жизни Карелии, расширяет кругозор!

 

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Метки: 
ТВР-Панорама
Газеты Карелии
розыгрыш призов
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