Чертова дюжина счастливчиков

Традиционно по окончанию подписной кампании редакция республиканского еженедельника «ТВР-Панорама» проводит розыгрыш призов среди читателей, которые оформили полугодовую подписку и прислали купоны на участие в розыгрыше. Партнером редакции в этот раз стал магазин домашнего текстиля «Бастет», который предоставил 13 сертификатов на приобретение своей продукции номиналом 4000 рублей каждый. В розыгрыше участвовали сотни купонов, присланных подписчиками из разных районов Карелии.

Называем имена счастливчиков:

Алексеева Вера Александровна, Петрозаводск;

Бердашкевич Тамара Ивановна, Петрозаводск;

Бурлакова Римма Васильевна, с. Шелтозеро, Прионежский район;

Васильева Тамара Михайловна, с. Кестеньга, Лоухский район;

Голубева Лидия Петровна, Петрозаводск;

Зайцева Ольга Борисовна, Петрозаводск;

Иваненко Валентина Тимофеевна, Беломорск;

Коробейникова Валентина Павловна, д. Челмужи, Медвежьегорский район;

Никитина Татьяна Егоровна, с. Ведлозеро, Пряжинский район;

Сецков Андрей Викторович, п. Суккозеро, Муезерский район;

Смусенок Владимир Михайлович, г. Сортавала;

Филимонова Галина Николаевна, п. Найстенъярви, Суоярвский район;

Фофанова Татьяна Александровна, Петрозаводск.

Редакция поздравляет победителей и приглашает их за сертификатами по адресу: г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 6 в будние дни с 9.00 до 17.00. Подробности по телефону: (8142) 55-33- 01. Сертификат действует до 20 июля 2024 года.

Остальных подписчиков спешим обнадежить: скоро начнется новая подписная кампания, значит, будут новые призы! Оформить подписку на любимую многими газету «ТВР-Панорама» с доставкой можно в любом отделении почтовой связи, а также, не выходя из дома, на сайте почты России. Петрозаводчане могут в ИД "Петропресс" оформить подписку без доставки и получать газету в удобном для себя пункте выдачи.

Как призналась одна из победительниц розыгрыша, давняя подписчица Ольга Борисовна Зайцева из Петрозаводска, она с удовольствием читает «ТВР-Панораму», потому что газета отличается от других обилием интересных неполитизированных материалов, дает картину жизни Карелии, расширяет кругозор!