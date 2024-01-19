Спрогнозирована средняя численность населения в Карелии к 2045 году

Как изменится численность населения Карелии через 20 лет, какова будет продолжительность жизни. Ответы на эти вопросы можно найти в демографическом прогнозе Карелиястат, составленном до 2045 года.

При взгляде на цифры, с одной стороны, становится грустно, с другой – немного радостно. С одной стороны, численность людей сильно сократится, а с другой стороны люди станут жить дольше, особенно женщины.

Аналитики представили данные по годам и сделали выборку по городским и сельским жителям, полу, и дали прогноз в целом. Так, в этом году средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин составит 69,86, в городе – 70,95, в сельской местности – 65,55. К 2045 году цифры, по прогнозу, будут выглядеть так – 76, 75; 77,66 и 74,10.

Что касается предположительной численности населения, то согласно выводам Карелиястат, в этом году всего в регионе насчитывается 523 020 человек, в городе – 418549, в сельской местности – 104471.

В 2045 году предположительная численность населения составит – 420 922, 367 146 и 53 776. К 2046 году людей станет еще меньше – 417 129, в городах – 365 261, в сельской местности – 51 868. // фото на главной «Петрозаводск говорит»