Черный блокнот оказался столетним родовым «скелетом в шкафу»

Об интересных фактах из жизни своего рода рассказала преподаватель консерватории Светлана Николаева. Например, родная сестра ее бабушки Екатерина Лаврова была балериной Большого тетра. В 1918 году театр уехал на гастроли в Америку, и труппа была вынуждена остаться за океаном навсегда.

Этномузыколог показала уникальные фотографии и раритетные вещи из семейного архива. Часть ее родовых корней по папиной линии находится в Тульской губернии.

Прадед Светланы Николаевой Сергей Дмитриевич Лавров был потомственным священником. Так было заведено многими поколениями рода: старший сын в семье становился священником, младшие – или учителями, или врачами.

Мог ли прадед догадываться, что его сын, Сергей Сергеевич Лавров, ведет интересный дневничок с весьма специфичным содержанием?

«Думаю, он предал бы его анафеме»,

- сказала правнучка священника Лаврова.

Черный блокнот, который бабушка хранила в тайнике всю жизнь, достался в наследство Светлане Николаевой.

Предыдущие части можно увидеть здесь: Часть I, Часть II, Часть III.