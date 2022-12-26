26 декабря 2022, 21:29
Культура

Черный блокнот оказался столетним родовым «скелетом в шкафу»

Петрозаводчанка рассказала о том, что бабушка говорить запретила

Об интересных фактах из жизни своего рода рассказала преподаватель консерватории Светлана Николаева. Например, родная сестра ее бабушки Екатерина Лаврова была балериной Большого тетра. В 1918 году театр уехал на гастроли в Америку, и труппа была вынуждена остаться за океаном навсегда.

Этномузыколог показала уникальные фотографии и раритетные вещи из семейного архива. Часть ее родовых корней по папиной линии находится в Тульской губернии. 

Прадед Светланы Николаевой Сергей Дмитриевич Лавров был потомственным священником. Так было заведено многими поколениями рода: старший сын в семье становился священником, младшие – или учителями, или врачами. 

Мог ли прадед догадываться, что его сын, Сергей Сергеевич Лавров, ведет интересный дневничок с весьма специфичным содержанием?

«Думаю, он предал бы его анафеме», 

- сказала правнучка священника Лаврова.

Черный блокнот, который бабушка хранила в тайнике всю жизнь, достался в наследство Светлане Николаевой. 

Предыдущие части можно увидеть здесь: Часть I, Часть II, Часть III.

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