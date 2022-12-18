18 декабря 2022, 13:53
Общество

Светлана Николаева: «Успешность и этномузыколог – трудно совместимы»

Преподаватель Петрозаводской консерватории искренне рассказала об общении с современными студентами

Мы продолжаем цикл передач к большому творческому юбилею преподавателя кафедры музыки финно-угорских народов Светланы Николаевой. Сегодня наш разговор о будущем фольклористики и о тех, кто выбирает профессию этномузыколога. 

За тридцать лет работы на кафедре консерватории сменились многие поколения студентов. Все процессы невероятно ускорились в обществе: сегодняшние ребята — совсем не те, что были даже пять лет назад. 

Однако неизменно во время учебы будущие этномузыкологи становятся участниками фольклорного ансамбля «Истоки», организованного Светланой Николаевой в 1995 году. Коллектив ведет огромную просветительскую и концертную деятельность, является лауреатом нескольких международных и всероссийских конкурсов. 

Сегодня преподаватель поделилась наболевшим: что делать, если хочется «прибить» студента? Хотя, смеется она: 

На кафедре музыки финно-угорских народов даже закоренелый «пофигист» просыпается к четвертому курсу – ведь народная традиция – здоровая. 

Смотрите в нашей передаче: почему жена надевала белый платочек, когда муж лежал в гробу? И что твои невзгоды в сравнении с горем поколения, пережившим военные годы? 

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Метки: 
Петрозаводская консерватория
Светлана Николаева
Творческий юбилей
фольклор
народная музыка
студенты пофигисты
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