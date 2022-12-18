Светлана Николаева: «Успешность и этномузыколог – трудно совместимы»

Мы продолжаем цикл передач к большому творческому юбилею преподавателя кафедры музыки финно-угорских народов Светланы Николаевой. Сегодня наш разговор о будущем фольклористики и о тех, кто выбирает профессию этномузыколога.

За тридцать лет работы на кафедре консерватории сменились многие поколения студентов. Все процессы невероятно ускорились в обществе: сегодняшние ребята — совсем не те, что были даже пять лет назад.

Однако неизменно во время учебы будущие этномузыкологи становятся участниками фольклорного ансамбля «Истоки», организованного Светланой Николаевой в 1995 году. Коллектив ведет огромную просветительскую и концертную деятельность, является лауреатом нескольких международных и всероссийских конкурсов.

Сегодня преподаватель поделилась наболевшим: что делать, если хочется «прибить» студента? Хотя, смеется она:

На кафедре музыки финно-угорских народов даже закоренелый «пофигист» просыпается к четвертому курсу – ведь народная традиция – здоровая.

Смотрите в нашей передаче: почему жена надевала белый платочек, когда муж лежал в гробу? И что твои невзгоды в сравнении с горем поколения, пережившим военные годы?