Бросить вредную привычку с января обещает каждый девятый курильщик

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди работающих россиян из всех регионов страны. Аналитики выяснили, что каждый второй одобряет пожизненный запрет на продажу сигарет подрастающему поколению. Но среди заядлых курильщиков сторонников подобной инициативы в полтора раза меньше, чем среди некурящих.

Исследование также показало, что каждый второй россиянин согласен с пожизненным запретом продажи табачных изделий лицам, родившимся после 2009 года. Напротив, каждый четвертый (26%) возражает против столь радикальных мер. По их мнению, каждый человек волен сам решать, курить или нет.

Кроме того, среди никотинозависимых каждый девятый дает себе слово бросить вредную привычку с нового года (11%). // Фото: pxhere.