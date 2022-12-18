Карельские новобранцы приняли присягу в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге приняли Военную присягу военнослужащие по призыву, проходящие службу в Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии. Полторы тысячи юношей были призваны из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Карелии и других районов СЗФО, рассказали в пресс-службе ведомства.

В сообщении также было отмечено, что призывники не будут направляться в районы проведения СВО. Им доверят задачи по охране общественной безопасности и важных государственных объектов.

Среди принявших Военную присягу – сын посмертно награжденного орденом Мужества капитана Игоря Брума, а также сын главы Республики Карелия Артура Парфенчикова. // Фото: rosguard.gov.ru.