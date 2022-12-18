Карельские ученые назвали причины оттока населения

Ученые КарНЦ РАН провели исследование о демографической ситуации в арктических районах Карелии. Специалисты пришли к выводу, что арктические меры поддержки для приезжих надо распространить на местное население, передает ТАСС.

Одной из основных причин оттока молодежи является полное отсутствие в северных районах образовательных учреждений, считают ученые, которые провели исследования на тему «Проблемы и подходы к обеспечению устойчивого воспроизводства человеческого капитала Карельской Арктики в условиях новейших возможностей и вызовов развитию региона». В след за детьми покидают насиженные места и их родители, что порождает деградацию человеческого капитала и нехватку кадров в этих районах, отметили эксперты.

«В настоящее время экономические преференции в Арктике преимущественно ориентированы на новых инвесторов. Аналогично, выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» могут получить лишь те, что переехали в сельскую местность»,

- рассказала старший научный сотрудник отдела региональной экономической политики Института экономики Карельского НЦ РАН, кандидат экономических наук Валентина Каргинова-Губинова.

По мнению ученых, проблема для развития Карельской Арктики в нехватке кадров для новых производств, что обусловлено оттоком людей из-за низкой оценки качества здравоохранения, образования и уровня зарплат. Так, по данным Карелиястата, количество жителей Костомукши, Беломорского, Кемского, Лоухского, Калевальского и Сегежского районов – сократилось за два года более, чем на 4,6 тысяч человек (с 113971 до 109299).

По оценкам ученых, драйверами развития северных территорий республики могут стать экотуризм и те направления, которые учитывают не только ресурсы региона, но и высокие издержки северных условий. // Фото: freepik.