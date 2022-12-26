Новогоднюю сказку для взрослых показали в Эссойле

В Доме культуры поселка Эссойла Пряжинского района состоялась премьера новогоднего спектакля. Сюжет постановки созвучен кинофильму «Ирония судьбы, или С легким паром».

Улыбка на лице зрителей расцветает с первой сцены «Новогодней сказки для взрослых» самодеятельной студии «Печки-лавочки».

Герои комедийного спектакля – три эксцентричных дамы, решивших встретить Новый год месте. Подруг объединяет одна цель – погоня за женским счастьем. У каждой из них вроде бы и есть «прЫнц сердца», но праздник, все же, они отмечают без кавалеров.

Женскую компанию время от времени приходят разбавить случайные гости, перепутавшие квартиры: Дед Мороз навеселе и врач-гинеколог. По мере развития сюжета градус новогоднего настроения зашкаливал. Артисты сыграли убедительно и правдоподобно историю, которая может произойти почти с каждым.

«Огромное спасибо за спектакль! Актеры, вам – браво. Вы все большие молодцы, вы наши таланты! Настроение встречать Новый год появилось!»

- делятся эмоциями благодарные зрители.

Для сельского жителя комедийная постановка стала настоящим праздником. Зрители поблагодарили коллектив ДК поселка Эссойла и руководителя студии Марию Зайцеву. // фото Алины Гапеевой (18+)