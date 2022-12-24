Публичная библиотека Петрозаводска работает даже ночью

Публичная библиотека на Пушкинской открывает дверь по вашему читательскому билету даже ночью.

Современный читатель плотно ушел в электронные книги и давно предпочитает читать лежа на диване и держа на руках легковесный смартфон, а не килограммовую книгу. Однако электронная книга не всегда в доступе: или она редкая, или она элементарно не оцифрована.

К тому же не секрет, что сегодня покупка книги совсем не дешевое предприятие, а купив и прочитав, читатель больше в товаре не нуждается. А порой мы просто ошибаемся в выборе, но деньги назад нам никто не отдаст. В этом смысле Публичная библиотека на Пушкинской просто незаменима. Она работает в наших интересах и бесплатно, и, скажем торговым языком, 7/24. Как это работает - смотрите видео.