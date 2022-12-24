Новогодний сюрприз подготовили для пенсионеров на Древлянке

Необычная и веселая программа «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!» стала новогодним сюрпризом для пенсионеров отделения социальной реабилитации на Древлянке.

Артисты и зрители мысленно вернулись во времена Советского Союза в период новогодних праздников.

Припомнили, как советские люди, готовились к самому волшебному празднику в стране. Как доставали и украшали елки, как женщины шили себе наряды в ателье и красили волосы.

- Все дружно согласились, что в те времена считалось, что ничто так не красит женщину в преддверии праздника Нового года как перекись водорода, и ничто так не придавало модности и эффектности, как химическая завивка,

- с улыбкой поделилась ведущая программы Елена Сорокина.

А далее виртуальные путешественники окунулись с головой в телепередачу «Голубой огонек».

Праздничную программу украсили своими выступлениями танцевальный коллектив «Задоринка» (руководитель Татьяна Николаевна Тойкка), «Фламенко для начинающих» (руководитель Евгения Павлова) и Петрозаводская местная общественная организация «Общественно-Культурный Центр Согласие микрорайона Перевалка».

Люди пожилого возраста Отделения социальной реабилитации тепло приняли артистов: внимательно слушали, охотно пели, и сказали, что такого у них еще не было! // фото: Алина Гапеева