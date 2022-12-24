Еще один Заслуженный работник культуры появился в Карелии

Педагогу-хореографу детской балетной студии Музыкального театра Карелии Татьяне Геннадьевне Харитоновой присвоили почетное звание «Заслуженный работник культуры Карелии».

Татьяна Харитонова позволяет учащимся одновременно реализовать себя в трех танцевальных жанрах: классическом, народном и современном танце, способствует развитию их творческих проявлений, развитию эмоциональности, артистизма.

Репертуар театра танца «Дивертисмент» Татьяны Харитоновой состоит из лучших образцов танцевального фольклора народов мира, сюжетных композиций и постановок, созданных на основе классического и современного танца. Сейчас в творческом коллективе занимаются ребята в возрасте от 7 до 19 лет.

Выступления учащихся театра танца «Дивертисмент» всегда отличает яркий артистизм, самобытный творческий почерк, и неизменно высокий уровень профессионализма, что подтверждается дипломами, грамотами и благодарственными письмами разных уровней.

- Награда нашла своего героя! Танечка поздравляю с заслуженной наградой! Пусть будет не последняя! — поздравляют хореографа подписчики сообщества Музыкальный театр Республики Карелия. // фото: Музыкальный театр Карелии/ВКонтакте