В «Vыходе» открылась выставка художников-любителей «Мое искусство»

В медиацентре «Vыход» в Петрозаводске открылась выставка художников-любителей Карелии «Мое искусство» (0+).

В начале 2022 года медиацентр объявил прием заявок для участия в выставке. 49 авторов в возрасте от 19 до 84 лет представили свои работы. Большинство из них – петрозаводчане, пятеро художников – из медвежьегорской студии «Мальки», по одному из Прионежского, Лахденпохского, Сегежского районов.



В итоге на выставке можно увидеть 45 живописных и графических работ 25 авторов (пейзаж, портрет, жанровая и абстрактная живопись).

«При взгляде на эти работы приходит в голову, что любительство – это не «занятие чем-либо при неглубоком знании дела», как часто считают, а это от слова «любить». Здесь многое подкупает: и внимательный взгляд на окружающее, и игнорирование всяческих профессиональных «можно и нельзя», а благодаря этому появляется возможность сделать банальное небанальным, вдохнуть живое чувство в самое привычное, обыденное»,

– отмечает художник и преподаватель Артем Стародубцев.

Выставка «Мое искусство» – последний проект медиацентра «Vыход» в привычном для горожан формате. Далее последует реорганизация выставочной площадки, как заявляло министерство культуры – присоединение «Vыхода» к музею ИЗО Карелии и создание на его базе центра современного искусства.



Организаторы выставки надеются, что любительское изобразительное искусство интересно многим и его показ станет хорошей традицией в Карелии. Выставка «Мое искусство» будет работать до 28 января 2023 года. // фото: медиацентр «Vыход»