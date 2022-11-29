Худрук медиацентра «Vыход» прокомментировал грядущую реорганизацию

Текст: Елена Малишевская

За один месяц вокруг одной из самых интересных культурных площадок Петрозаводска - «Vыход» - появилось много разной и противоречивой информации. Сначала минкульт Карелии уведомил сотрудников медиа-центра о сокращении: 30 декабря 2022 станет их последним рабочим днем. Потом информацию уточнили: через СМИ сообщили о том, что «Vыход» не закроют.

«Подразделение из одного учреждения (Центр народного творчества и культурных инициатив) переходит в другое (Музей изобразительных искусств Республики Карелия)», за которым остается вопрос кадровой политики. Таким образом, «Vыход» продолжит свою работу в качестве центра современного искусства».

За комментариями и размышлениями о судьбе медиа-центра мы обратились к его художественному руководителю – Сергею Терентьеву.

В 2000 году, когда история медиацентра «Vыход» - одного из подразделений Центра культурных инициатив РК - только начиналась, Сергей Терентьев был арт-директором, а позже заместителем директора этой уважаемой организации. В 2016 году «Vыход» присоединили к Информационно-туристскому центру РК. В 2018-м объединили с Центром национальных культур и народного творчества Республики Карелия, а также с кинотеатром «Премьер». Сергей Терентьев - единственный, кто здесь с начала и до конца, весь коллектив уже неоднократно поменялся.

"У всего есть начало, и все когда-нибудь заканчивается. Я этого закрытия или реорганизации (как пойдет) давно ожидал. Если вспомнить начало 2000-х, это была совсем другая страна. Сегодня не только Россия, но и Европа другая, и весь мир меняется. Уж какой тут «Vыход»? Наивно было бы предполагать, что все останется как прежде".

О роли, которую «Vыход» 22 года играл в культурной жизни Карелии, невозможно рассказать в трех словах, замечает Сергей Терентьев. Деятельность медиацентра всегда была очень насыщенной, многообразной и во многом уникальной. Ключевым понятием, её описывающим, было и есть слово «инновация». Работая на пограничных территориях между видами искусств и осваивая новое в сфере цифровых технологий и творчества, фандрайзинга и менеджмента культуры, небольшая площадка с коллективом менее 10 человек смогла осуществить сотни больших и малых проектов, каждый из которых впечатлял своей оригинальностью. Не случайно из других регионов России (даже из Сибири) приезжали люди изучать и перенимать опыт нашего медиа-центра.

И о какой бы новой и необычной культурной идее ни объявляли сегодня в Карелии, чуть копни – и выяснится, что все это так или иначе уже давно делал медиацентр «Vыход»: и представление синтетических жанров искусства (от видеопоэзии до сайнс-арта); и программы развития творческих индустрий и культурного туризма; и проведение первой в Карелии международной триеннале современного искусства «Отпечатки»; и постановка интерактивных интернет-спектаклей; и обучение детей анимации; и первые ночные фестивали видеоарта; и проведение конкурса молодых композиторов; и создание единственной в мире медиа-оперы на карельском языке (включая заказ партитуры, либретто и специальной компьютерной программы, переводящей орнамент карельской вышивки в музыкальный ритм); и создание собственной сети арт-резиденций, поработать в которые приезжали мастера искусств со всего света; и организация многоканальных онлайн трансляций со всех своих мероприятий задолго до пандемии (лет 10 назад); и выпуск ежегодного альманаха «Выход» о современной культуре Карелии. И многое-многое другое.

«Не все осознают, что начав одними из первых в Петрозаводске активно и профессионально работать с грантовыми фондами (российскими и зарубежными) с 2000 по 2016 гг., Центр культурных инициатив вместе с медиацентром «Vыход» своими проектами привлекли десятки миллионов рублей в экономику Республики Карелия».

Но самым главным вкладом в развитие нашего края можно назвать многолетний труд медиацентра по развитию творческой молодежи и созданию для нее «питательной среды». Это не раз подтверждалось успехами молодых карельских творцов – участников образовательных программ «Vыхода». Как, например, первая «Премия Кандинского» (2007 г), полученная Владленой Громовой в номинации «Молодой художник». Или участие петрозаводской группы «Не в фокусе» (Юрий Белкин и Дмитрий Трифонов) в первой Биеннале молодого искусства «Стой кто идёт!» в Москве.

Вот только несколько проектов в этом направлении: «Видеоарт лаборатория» Сергея Терентьева, развивавшая проектное мышление и учившая ребят работать с камерой и компьютерными программами; культурологический лекторий Артема Стародубцева, знакомивший с историей изобразительного искусства в переплетении с историей театра, литературы, музыки; «Графическая мастерская» Аркадия Морозова, научившая молодых художников тиражной графике и умению объединяться для решения общих творческих задач; «Подиум молодых», давший площадку для выступления всем молодежным музыкальным проектам Петрозаводска и ставший профессиональным практикумом для молодых видеохудожников, документировавших каждый из концертов.

Эти и многие другие образовательные и творческие программы повлияли на целое поколение молодых художников, композиторов, музыкантов, поэтов. Многие из них благодаря просветительской и продюсерской деятельности «Vыхода» выбрали себе творческую профессию, сделали карьеру, нашли работу, просто обрели свою среду общения, друзей и единомышленников. Кто-то из студентов благодаря участию в проектах медиацентра с удивлением открыл для себя, что интереснейшая культурная жизнь есть и за стенами консерватории и ПетрГУ. А многие молодые, в том числе и благодаря существованию этой нестандартной творческой площадки с ее свободной живой атмосферой, просто не уехали из Карелии…

«Мне кажется, именно этот «тонкий плодородный слой» так драгоценен для культурного будущего нашего северного края, и в то же время так легко его уничтожить, к сожалению… Его не сразу заметишь и оценишь, пробегая мимо больших окон медиа-центра на пр. К. Маркса, 14. Но его так сложно наработать «с нуля». Это как почва в тундре – формируется сотнями лет, уничтожается за минуту под колесами вездехода».

Если предположить, что на месте медиацентра действительно будет отдел современного искусства в структуре Музея изобразительных искусств РК? Сергей Терентьев считает, что реализовать проект будет непросто: в первую очередь, остро встанут вопросы финансирования, оборудования и кадров (профессионалов, разбирающихся в искусстве, особенно современном, взять сейчас негде). Впрочем, для апокалиптических настроений почвы пока нет.

Если считать новую, уже третью, реорганизацию неизбежной, то присоединение медиацентра к Музею изобразительных искусств РК – не самый худший сценарий из возможных. Поживем – увидим. // Фото: Елена Малишевская, медиа-центр «Vыход».