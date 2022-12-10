Светлана Николаева: «Увидели горе, кроме песен и красочных обрядов»

Светлана Николаева приехала в Карелию после окончания Тульского музыкального училища им. А.С. Даргомыжского. Здесь, в северном краю, студентка Петрозаводской консерватории продолжила занятия музыкой, выбрав для себя направление «Фольклор».

Сколько житейской мудрости, жизнелюбия ощутила в экспедициях будущий этномузыколог в бабушках, что радушно встречали пирогами и длинным песнями. Сколько разных рассказов услышала от них, переживших войну, голод, смерти близких людей.

Навсегда влюбилась Светлана Николаева в песни Заонежья и Пудожа. Для аспирантки Российской академии музыки им. Гнесиных они стали источником вдохновения, лекарством от всех болезней.

Часть II. Здесь можно увидеть Часть I.