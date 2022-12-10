10 декабря 2022, 09:05
Культура

Светлана Николаева: «Увидели горе, кроме песен и красочных обрядов»

Преподаватель Петрозаводской консерватории рассказала о фольклорных экспедициях по Карелии

Светлана Николаева приехала в Карелию после окончания Тульского музыкального училища им. А.С. Даргомыжского. Здесь, в северном краю, студентка Петрозаводской консерватории продолжила занятия музыкой, выбрав для себя направление «Фольклор». 

Сколько житейской мудрости, жизнелюбия ощутила в экспедициях будущий этномузыколог в бабушках, что радушно встречали пирогами и длинным песнями. Сколько разных рассказов услышала от них, переживших войну, голод, смерти близких людей.

Навсегда влюбилась Светлана Николаева в песни Заонежья и Пудожа. Для аспирантки Российской академии музыки им. Гнесиных они стали источником вдохновения, лекарством от всех болезней. 

Часть II. Здесь можно увидеть Часть I.

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Метки: 
Петрозаводская консерватория
Светлана Николаева
фольклор
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