Новая подборка анекдотов для хорошего настроения в пятницу, 9 декабря

Наконец-то, пятница. Новый год все ближе, но работа не отпускает. Предлагаем вместе посмеяться с очередной подборкой анекдотов.

-) О женском:

Может быть работа и не самое приятное занятие, но куда-то ведь надо утром пойти красивой!

-) Три стадии взросления мужчины: Он верит в Деда Мороза. Он не верит в Деда Мороза. Он — Дед Мороз.

-) Праздник Нового года — это ужин, заканчивающийся завтраком.

— Елку вынес?! — Вынес, вынес! Вот пристала. — А теперь иди за новой. Через три дня Новый год.

-) Потратил накопленные за новогодние праздники радость и умиротворение на одну поездку в автобусе

-) Разговаривают два приятеля. Один другому говорит:

- К Новому году я куплю шампанского, икры и семечек.

- А семечек зачем?

- Шампанского, чтобы выпить, икры, чтобы закусить, а семечек, чтобы плевать на все проблемы. // фото unsplash.com