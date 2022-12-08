Жители Сортавалы смогут смотреть концерты в любом зале страны

Кроме обычного концертного зала в музыкальной школе Сортавалы появится еще и виртуальный. Его оборудуют уже в следующем году, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Для школы купят современный проектор, экран, всю нужную акустику. Жители Сортавалы в итоге смогут в дистанционном формате смотреть выступления артистов в любом концертном зале или филармонии России.

В текущем году в школе сделали капремонт, утеплили стены, привели в порядок кровлю и фасад. Заменили двери и окна, оборудовали входную зону, где установили пандус. // фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте