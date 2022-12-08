В Петрозаводске пройдет акция «Бери друзей – иди в музей!»

11 декабря в Национальном музее Карелии пройдет традиционная зимняя акция «Бери друзей – иди в музей!». Каждый желающий сможет бесплатно принять участие в экскурсии по экспозиции музея, а также посетить различные занятия и мастер-классы, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

В ходе интерактивных и игровых занятий посетители смогут узнать много интересного о карельской одежде, болотах, формировании рельефа и появлении природных богатств Карелии и о том, как жители Олонецкой губернии отмечали Новый год и Рождество в XIX веке. А на мастер-классах можно будет сделать новогодние подарки своими руками.

Билеты на акцию можно приобрести в кассе Национального музея РК или на сайте. Также возможна оплата по «Пушкинской карте». Возрастная маркировка мероприятий 0+. // фото: ИА «Республика», Леонид Николаев