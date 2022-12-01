Светлана Николаева: «Я запричитала, слушая плачи бабушек»

Еще в школе Светлана Николаева увлеклась бардовскими песнями, играла на гитаре. А «параллельный мир» фольклора открыла для себя в юности, во время учебы. Настоящий культурный шок будущий этномузыколог испытала в Москве — на фольклорном концерте.

«Я увидела огромные аутентичные коллективы со всего Советского Союза и была поражена бесконечному количеству традиций. Мы строили единую советскую культуру, но я поняла, что корней этой культуры множество и была абсолютно потрясена этим»,

— вспоминает Светлана Юрьевна.

С русскоязычной традицией карелов-людиков будущий фольклорист познакомилась в экспедициях. Тогда от бабушек было записано великое множество плачей. Однажды во время расшифровки плачей у Светланы Николаевой вырвался вопль, и она сама запричитала...