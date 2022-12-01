Спектакль Театра кукол Карелия признан лучшим на фестивале в Москве

Итоги Большого Детского фестиваля подвели в Москве. В течение двух месяцев проекты со всей страны соревновались за звание лучших. Среди победителей оказалась постановка из Карелии.

На фестиваль поступило более 580 заявок из 71 региона России и девяти стран. В конкурсной программе приняли участие 100 творческих проектов из 24 регионов. Победителей выбирали дети. 24 юных зрителя от 6 до 16 лет выбрали лауреатов в 14 номинациях, а победителей еще 4 номинаций определили взрослые.

Театр кукол привез на фестиваль два спектакля - KALEVALA.RUны (12+) и «Сказку о последнем добром драконе» (6+). В итоге постановка KALEVALA.RUны получила приз от родителей детского жюри. В числе победителей также оказались театры из Красноярского края, Воронежа, Пензы, Москвы и других. Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года.

Премьера спектакля KALEVALA.RUны состоялась летом 2019 года. В описании спектакля на сайте театра сказано, что постановка не претендует на исчерпывающую трактовку карело-финского эпоса, а скорее карнавализация эпоса – «Калевала» в народно-смеховой культуре.

«Все мужчины Калевы хотят жениться. И вещий рунопевец, сеятель и мудрец Вяйнемейнен, и наивный и добродушный Илмаринен, и прекрасный обликом и превосходный ростом Лемминкяйнен... А разные женщины - Дочь Лоухи, ставшая рыбкой сестра Йоукахайнена Айно, похищенная Лемминкяйненым Кюллики - в спектакле словно бы сливаются в одну Деву Похъелы, прекрасную и недостижимую. Спектакль о превратностях любви почти не нуждается в словах: тут говорят музыка и пластика».

В 2021 году постановка дважды стала дважды лауреатом международного фестиваля театров кукол «Белгородская забава». Артист Олег Романов за роль Вяйнемейнена получил диплом «Лучшая актерская работа», а работа художника-постановщика спектакля Ларисы Микиной-Прободяк была отмечена в номинации «Лучшая работа художника». // фото пресс-служба Театра куол РК