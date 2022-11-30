Сериал, съемки которого проходили в Карелии, выходит в прокат

1 декабря в онлайн-кинотеатрах Иви и Okko состоится премьера первого сериала казахского режиссера Адильхана Ержанова «Замерзшие» (18+).

О выходе в российский прокат многосерийного морозного триллера написали в паблике администрации Сортавальского поселения. Съемки психологического детектива проходили в том числе в Сортавале. На российских платформах картину назвали карельским нуаром о холодной ярости.

«На заснеженной трассе недалеко от северного городка Костомукши в промерзлом автомобиле полиция находит заледеневший труп женщины. Жертвой оказывается жена следователя Евгения Рудина (Артем Быстров). Ярость, овладевшая героем, ведет его по пути бессмысленной жестокости, жертвами которой могут стать как невинные люди, так и близкие Рудина. Неожиданную поддержку Евгений находит в лице странного паренька Мити. Тем временем, убийства продолжаются», - сказано в описании к сериалу.

В проекте снимались Артем Быстров, Лена Тронина, Владимир Канухин, Даниил Воробьев и другие.

«Для меня «Замерзшие» – очень важный и яркий проект, в котором все сошлось – история, характеры, образы, ритм. В нем есть и мое личное, и зрительское начало. Это история не просто мести, это история разрушения личности и возрождения человека»,

– поделился режиссер сериала Адильхан Ержанов с изданием «Вокруг.Тв». Для мастера это первый сериал в карьере.

Сериал был представлен на фестивале «Пилот» и стал одним из самых ожидаемых проектов года. // изображение kinopoisk.ru