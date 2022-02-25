Жителей Сортавалы приглашают сняться в сериале-триллере «Замерзшие»

Карелия станет одной из локаций для нового нуарного триллера «Замерзшие». Съемочная группа будет работать в Северном Приладожье в марте. Сейчас ведется набор актеров в массовку и для эпизодов. Принять участие в съемочном процессе предлагают жителям Сортавалы всех возрастов. Объявление о наборе появилось в паблике «Second Unit Съемки в кино Санкт-Петербург». Записаться можно здесь.

Режиссером «Замерзших» стал Адильхан Ержанов из Казахстана, который несколько лет назад был отмечен престижной премией Asia Pacific Screen Awards. В съемках задействованы Елена Тронина, Артем Быстров, Виктория Агалакова, Владимир Канухин, Даниил Воробьев, Лукерья Ильяшенко и другие.

Сериал в семи сериях расскажет историю о потере и мести. Завязка происходит на заснеженной трассе - в промерзлом автомобиле находят заледеневший труп, сообщает Kinobusiness.com. При этом ранее сообщалось, что находка была сделана недалеко от Костомукши. Жертвой оказывается жена следователя. Героем овладевает ярость, поддержку он находит в лице странного паренька Мити. Убийства тем временем продолжаются.

Снимают сериал в атмосферном Санкт-Петербурге и живописных местах Мурманской области и Карелии. Выход сериала ожидается в этом году. (фото pixabay.com, geralt)