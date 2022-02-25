Петрозаводчанину стало стыдно перед гостями за заваленный снегом город

Петрозаводчанин испытал «испанский стыд» за достопримечательности-сугробы и неубранные от снега дворы. О том, как ему пришлось краснеть перед друзьями из другого города, горожанин рассказали в паблике «ДТП Петрозаводска».

У мужчины гостили знакомые из Салехарда. Гости посмотрели на плохо убранные от снега дворы в Петрозаводске и показали, как у них справляются с уборкой во дворах и городских улицах. Петрозаводчанин повел друзей из Ямало-Ненецкого автономного округа на набережную и площадь Кирова и покраснел.

«В прошедшие выходные у нас в гостях были 9 друзей из Салехарда, города, расположенного на севере за Уральскими горами. Там морозы за 50 и снега в 3 раза больше. Посмотрите в каком состоянии у них дворы и как вычищен город. Отдельное «спасибо» я хочу сказать Управленцам г. Петрозаводска за «шикарную» набережную и площадь Кирова. Те не многие достопримечательности, которые есть в ПТЗ и их можно показать гостям. Так стыдно за родной город мне никогда не было. Для сравнения скину один из дворов Петрозаводска», - написал петрозаводчанин. (фото и видео vk.com)