Любарский высказал свое мнение о ситуации на Донбассе

Сити-менеджер Петрозаводска Владимир Любарский высказал свое отношение к ситуации, которая сейчас развернулась вокруг Украины и Донбасса.

Градоначальник заявил, что как гражданин России он поддерживает президента Владимира Путина «в полном объеме, безоговорочно и категорично». Но как должностное лицо считает, что не вправе делать какие-либо политические заявления, так как «президент уже все сказал».

Своим личным мнением мэр поделился в соцсети, объяснив, что его спрашивают об отношении к последним заявлениям главы государства, действиям нашей страны и операции на Донбассе.

Любарский считает, что конфликт начался не вчера и не сегодня, а длится восемь лет. Он убежден, что главное сейчас – прекратить страдания людей, а также уверен, что будет сделано все необходимое для обеспечения безопасности жителей Донбасса. По его мнению, мы должны оказать гуманитарную помощь беженцам ДНР и ЛНР, поддержать волонтеров. Любарский отметил, что в Петрозаводске и Медвежьегорске подготовлены 300 мест для приема людей, Сортавала также готова развернуть пункт временного размещения беженцев. (фото пресс-служба правительства РК)