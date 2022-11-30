В Петрозаводске открылся Центр воинской доблести Карелии

В карельской столице заработал Центр воинской доблести республики. Одним из первых там побывал сити-менеджер Владимир Любарский, своими впечатлениями он поделился в соцсети.

По словам мэра, центр в Петрозаводске – это второй в России музей, рассказывающий подробно о Советско-финляндской войне 1939-1940 годов Первый – частный Военный музей Карельского перешейка находится в Выборге.

В Центре - четыре зала. В первом представлено обмундирование Рабоче-крестьянской Красной армии и Финских вооруженных сил, их народного ополчения и добровольцев в Зимнюю войну.

Во втором зале рассказывается о 18-й стрелковой дивизии. В третьем зале показана история, связанная с 4-м Петрозаводским Краснознаменным пограничным полком, который был сформирован за несколько месяцев до окончания боевых действий. Семи бойцам полка было присвоено звание Героя Советского Союза. Четвертый зал посвящен итогам Советско-финляндской войны.

«Страницы истории, которые были припорошены пылью прошедших лет, вновь открыты. Это огромная заслуга, ведь без знания о своем прошлом мы превращаемся в манкуртов»,

- написал Любарский.

Глава города также внес вклад в формирование экспозиции. Он передал музею сухарную сумку финской армии, журнал «Затейник» 1941 года и почтовую открытку того времени. // фото со страницы главы города «ВКонтакте»