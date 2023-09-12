Человек, который по-настоящему любит Петрозаводск, помог городу

Древние греки считали, что гражданином может называться человек, умеющий читать и плавать. Житель Петрозаводска Василий Сочнев, умеющий и то, и другое, летом 2003 года ярко проявил свою гражданскую позицию. Он собрал мусор на набережной Онежского озера в районе улицы Московской. Про гражданина Василия Сочнева с удовольствием рассказали журналисты телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики.

Василий Сочнев был моржом с двадцатилетним стажем. Причем, морж-«дальнобойщик». Даже в ледяной воде он плавал на дистанции свыше 25 метров. Презирая все утверждения медиков, что в 6-градусной воде человек может выжить только две минуты, он оставался в ней более часа. И чудес здесь никаких нет, утверждал Василий Гаврилович – главное, это любить воду: «Десять преимуществ дает омовение. Это ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых женщин!»

Но плавал Василий Сочнев не только зимой. Без воды он не мог обойтись в любой сезон, жарким летом в том числе. Но в 2003 году в месте, где базируется клуб моржей «Виктория» на Московской, идти к воде приходилось через годы мусора. Недобросовестные отдыхающие превратили маленький пляж в настоящую свалку. Местные жители, которые приходили сюда погулять, ужасно возмущались нравами молодежи. Были там и бутылки, и упаковки от еды. Взялся за дело Василий Сочнев:

«Думаю – нет, надо убрать все! Чтобы люди пришли, не только я, но и другие, чтобы могли тут отдыхать».

За три летних месяца он собрал около четырех тонн мусора! Благое дело не осталось незамеченным. Администрация Петрозаводска помогла вывезти весь мусор с берега озера. За это отвечал начальник управления городского хозяйства Вадим Учаев: «Администрация города очень рада, что есть такие люди среди петрозаводчан, которые болеют за чистоту своего города. Мы будем всегда поощрять их, поддерживать их инициативу».

На будущий сезон мэрия обещала установить в этом месте настоящие мусорные баки. А благодаря Василию Сочневу жители Петрозаводска смогли наслаждаться красотой, а главное – чистотой Онего. Сегодня прибрежную территорию у озера начали на совесть благоустраивать, о чем недавно рассказали все ведущие СМИ города.

12 сентября Русская православная церковь отмечает День памяти святого благоверного князя Александра Невского. Кафедральный собор Петрозаводска носит его имя, и там праздничную литургию ровно двадцать лет назад служил Архиепископ Петрозаводский и Карельский Мануил.

В такие дни в храме многолюдно, ведь отмечают престольный праздник старейшей в столице Карелии церкви. История нашего города с самого основания связана с именем святого князя Александра. С 1703 года в небольшой слободе при Петровском заводе, построенном по указу Петра Первого, одновременно на берегу Онежского озера стали возводить Петропавловский храм. Один из его пределов был освящен во имя Александра Невского.

История нашего кафедрального собора тоже длинная и интересная. После революции здесь был музей. Заново освящен после реконструкции собор был в 2000 году, его восстанавливали долго, общими усилиями государства, церкви и мирян. Тогда на его освящение прибыл Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй.

Таким было 12 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.