Центробанк рассказал о планах напечатать новые российские деньги

На российских деньгах будут изображены другие города, сообщает РБК.

О планах по замене рассказал на онлайн-пресс-конференции по наличному денежному обращению заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

Такое решение принято в связи с тем, что на действующих банкнотах представлены города лишь пяти федеральных округов, в то время как городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов на купюрах нет вовсе.

Все федеральные округа нашей страны будут в равной степени представлены на банкнотах по принципу: один номинал банкноты, один федеральный округ и расположенный в нем город. В новых вариантах появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга,

— рассказал Алексеев.

В настоящее время в обращении находятся девять номиналов образца 1997 и 2010 годов, на которых изображены девять разных городов страны:

5 рублей — Великий Новгород (выпуск прекращен, встречается крайне редко);

10 рублей — Красноярск (встречаются редко);

50 рублей — Санкт-Петербург;

100 рублей — Москва;

200 рублей — Севастополь;

500 рублей — Архангельск;

1000 рублей — Ярославль;

2000 рублей — Владивосток;

5000 рублей — Хабаровск

Таким образом Новосибирск придет на смену Красноярску, Пятигорск заменит Архангельск, Нижний Новгород — Ярославль, а Екатеринбург — Хабаровск. Остальные города, представленные сейчас на банкнотах, останутся на своем месте, однако внешний вид этих банкнот также изменится. После модернизации на оборотной стороне всех банкнот появятся изображения достопримечательностей соответствующих федеральных округов.

Фото с сайта rbc.ru