В Минздраве Карелии отреагировали на смерть отпущенной из БСМП женщины

В карельском министерстве здравоохранения прокомментировали сообщения о смерти женщины, 1976 года рождения, которую незадолго до этого выписали из БСМП.

Перед выпиской пожилая женщина прошла необходимый осмотр, сообщили в ведомстве со ссылкой на данные из больницы. Женщина ориентировалась в месте и времени, назвала свои ФИО и дату рождения, у нее сохранялся правильный ритм сердца, стабильное давление. Все показатели были в норме, прокомментировали ИА «Республика» в Минздраве. В медицинской информационной системе не было указаний на какую-либо патологию. По сведениям ведомства, врач не нашел необходимости для госпитализации по экстренным показаниям.

Женщина жалоб не предъявляла, на боевой синдром не указывала. Ее осмотрел врач-невролог, также кардиолог. Пациентке выполнили томографию головного мозга и сделали кардиограмму. Инсульта, черепно-мозговой травмы или опухоли не обнаружили. Кардиограмма показала аритмию, проявление сердечной недостаточности. Женщине выдали рекомендацию по дальнейшему лечению. А в 16:53 пенсионерку направили на амбулаторное лечение.

В Минздраве сообщили, что проводится служебная проверка, после чего будут сделаны окончательные выводы.

Как мы писали ранее, вечером 22 марта объявленная в розыск женщина была обнаружена мертвой. Сообщалось, что женщина ушла из здания БСМП в Петрозаводске в районе 18 часов. В больницу она обратилась с признаками сердечного приступа. В сообщении паблика «ПСО Доброспас» указывалось, что у женщины наблюдаются возрастные отклонения, деменция.

Позднее руководитель поискового отряда Алексей Глушков написал в паблике, что пожилую женщину «выписали и отпустили из больницы без сопровождения и предупреждения родственников. Ушла в никуда...». Вечером в тот же день разыскиваемую нашли мертвой на проспекте Ленина в Петрозаводске.