Прокуратура не стала обжаловать решение суда об освобождении Нелидова

Бывший губернатор Карелии и экс-директор музея-заповедника «Кижи» Андрей Нелидов может выйти на свободу уже в конце марта. Об этом сегодня сообщает «ГТРК Карелия».

Прокуратура не стала обжаловать решение Медвежьегорского районного суда, который 12 марта удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. По закону отпустить Нелидова должны в течение 10 дней с момента получения копии постановления. Необходимые документы в колонии получили 18 марта. Отпустить бывшего руководителя республики могут 28 марта, но поскольку это воскресенье срок может сдвинуться.

Напомним, Нелидов был осужден в 2018 году по делу о коррупции. Петрозаводский городской суд признал его виновным в получении взяток от предпринимателей. Он был приговорен к 8 годам колонии и штрафу 27,5 миллионов рублей. В колонии Нелидов отбыл две трети срока, поэтому обратился с заявлением об условно-досрочном освобождении. Срок он отбывал в лечебно-исправительном учреждении в Медвежьегорске по причине болезни. Время, которое Нелидов провел под арестом, зачли в срок. Андрей Нелидов должен освободиться осенью 2023 года.