22 марта 2021, 23:40
Объявленную в розыск пожилую женщину обнаружили мертвой
Карельские поисковики выразили соболезнования родным и близким
Сегодня вечером в паблике «ПСО «Доброспас» было опубликовано сообщение о розыске пропавшей в столице Карелии женщины.
В частности, уточнялась, что пожилая женщина ушла из здания БСМП в Петрозаводске 22 марта в районе 18 часов. С тех пор о пенсионерке ничего не было известно. Неравнодушных людей просили сообщать значимые сведения о разыскиваемой.
Позднее в паблике появилась запись о том, что поиски прекращены. Женщину нашли, она скончалась. Поисковики выразили соболезнования родным и близким. (фото lipetskmedia.ru)