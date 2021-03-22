Объявленную в розыск пожилую женщину обнаружили мертвой

Сегодня вечером в паблике «ПСО «Доброспас» было опубликовано сообщение о розыске пропавшей в столице Карелии женщины.

В частности, уточнялась, что пожилая женщина ушла из здания БСМП в Петрозаводске 22 марта в районе 18 часов. С тех пор о пенсионерке ничего не было известно. Неравнодушных людей просили сообщать значимые сведения о разыскиваемой.

Позднее в паблике появилась запись о том, что поиски прекращены. Женщину нашли, она скончалась. Поисковики выразили соболезнования родным и близким. (фото lipetskmedia.ru)