Сегодня пьяная автоледи из-за руля переместилась прямо в камеру

Сегодня ночью в Петрозаводске, на улице Боровая, инспекторами ГИБДД отстранена от управления 21-летняя автоледи, водитель автомобиля ВАЗ, сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».

Ранее девушка уже была лишена права управления транспортными средствами, но тем не менее снова села за руль.

В отношении нарушительницы составлен административный протокол, материалы дела направлены в суд. До решения суда она помещена в камеру для административно-задержанных. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.

За данное нарушение предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в 30 000 рублей.

Всего за воскресенье в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления трех нетрезвых водителей.

фото из группы «Госавтоинспекция Петрозаводска»