Женщина ушла из дома в Петрозаводска и бесследно пропала

В столице Карелии пропала Оксана Владимировна Гасанова, 1974 года рождения. Полиция Петрозаводска объявила ее в розыск.

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 13 марта. С тех пор о ней ничего не было слышно.

Стражи порядка просят сообщать значимые сведения о пропавшей по телефонам полиции: +7-981-402-06-14, +7-921-224-10-63 или 02 (с мобильного - 102).